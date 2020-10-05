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路徑大轉彎？昌鴻颱風國慶擾台還是撲日 氣象專家：時間還久言之過早
國慶日有颱風？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(5日)晨紅外線雲圖顯示，熱帶雲系在琉璜島西南方海面醞釀發展中；由於處在海水熱含量(OHC)高，垂直風切小的環境，「中央氣象局」及「日本氣象廳」皆認為，今天即有發展成第14號颱風「昌鴻」的機率。
氣象粉專「天氣即時預報」表示，國慶連假有「颱風」？由於時間還久，如此推論本就過早。雖然本週真的可能有颱風生成，但目前多數模式(美國、日本、英國、加拿大、台灣-區域模式)皆顯示此系統是「往日本前進」。因此民眾先不用太擔心，後續等颱風真的生成，再來看路徑才是上策。
氣象達人彭啟明表示，在太平洋高壓和大陸高壓之間的颱風，變數仍多，但未來一兩天會比較明確收斂一點。
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