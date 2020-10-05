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東北風增強越晚越涼！出門記得添衣攜帶雨具
中央氣象局表示，今天（５日）東北風增強，台灣北部及東北部天氣轉涼；台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
明天（６日）東北風影響，台灣北部及東北部天氣較涼，其他地區及澎湖、金門、馬祖早晚亦涼；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
東北季風增強，中央氣象局針對台南以北、東半部地區(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區發布陸上強風特報，這些區域易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。
氣象粉專「天氣即時預報」則提醒民眾，今天起，風強、漸轉涼；馬祖、金門、北部地區清晨起轉涼；中部、澎湖、宜花上午至中午轉涼；至於南部、台東地區，傍晚至晚上轉涼；本次東北季風，將持續「近一週」至「國慶連假」；「中北部」早晚低溫21至23度；「南部」早晚稍有感受，低溫24至26度。
氣象粉專「天氣即時預報」表示，今天上班日是「愈晚愈涼」，尤其「中北部、金馬、宜花」民眾會有感「起風」。
因此，早上出門時，請記得多帶一件薄外套，以備下班穿著。
至於降雨部分，這一波北風沒有伴隨華南雲雨帶，因此降雨多半在「迎風面」，週五(9日)前，北部、東部不定時有陣雨，雨勢多在「北北基、宜花」；中南部山區、北屏東需注意午後雷雨；多數地區，是秋高氣爽的好天氣。
但由於北風推進揚起汙染物，雲林以南須注意空汙；注意濁水溪、傍路面揚塵(風飛沙)，減少在此時段戶外曬衣；高屏地區北風推進西半部汙染往此處堆積，空氣比起其他地方會略差。
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