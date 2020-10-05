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北台變天轉涼 吳德榮：今可能形成第14號颱風「昌鴻」

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局表示，熱帶低壓TD16，5日2時的中心位置在北緯 22.3 度，東經 139.4 度，以每小時11公里速度，向北進行，今有機會形成颱風。圖／中央氣象局提供
中央氣象局表示，熱帶低壓TD16，5日2時的中心位置在北緯 22.3 度，東經 139.4 度，以每小時11公里速度，向北進行，今有機會形成颱風。圖／中央氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(5日)晨紅外線雲圖顯示，熱帶雲系在琉璜島西南方海面醞釀發展中；由於處在海水熱含量(OHC)高，垂直風切小的環境，「中央氣象局」及「日本氣象廳」皆認為，今天即有發展成第14號颱風「昌鴻」的機率。

中央氣象局表示，熱帶低壓TD16，5日2時的中心位置在北緯 22.3 度，東經 139.4 度，以每小時11公里速度，向北進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

吳德榮表示，最新(4日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式50次系集模擬顯示，其未來的路徑是非常分歧的，關鍵在於是否能通過其西北方的「鞍形場」？若能通過「鞍形場」則將受西風導引向東北遠離(系集次數較多)；若無法通過「鞍形場」，則受東風導引才有接近台灣的機率(系集次數較少)。既然目前模式模擬有這麼大的「不確定性」，故只能以時間換取空間，再觀察一、兩天，動向就會明朗。

吳德榮說，最新(4日20時)歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明(5、6日)兩天鋒面掠過、東北風南下，桃園以北雲量增多有局部雨，天氣濕涼；花東雲量略增，亦有局部短暫雨；苗栗以南影響小，為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨的機率。今天白天北台灣氣溫明顯下降，各地早晚少了「輻射冷卻」、低溫反而略回升；各地平地氣溫如下：北部21至26度、中部22至33度、南部23至34度、東部22至32度。

最新模式模擬顯示，週三、四(7、8日)東北風水氣略減，大台北及宜蘭雲量仍多、有局部短暫雨的機率，天氣較涼；花東亦有局部短暫雨；桃園以南為多雲時晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。

他表示，「國慶連假」(9至11日)若颱風通過「鞍形場」，向東北迴轉遠離；則台灣受微弱東北風影響，各地氣溫略回升；迎風面大台北及東北部雲量較多，有零星短暫降雨的機率，桃園以南為多雲時晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮 氣象局 颱風

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