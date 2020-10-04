吳聖宇：東北風前緣深夜靠近 北部明晨起降雨轉涼

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，新一波東北風前緣已在東海逐漸靠近中，預估午夜過後到明天清晨前就會抵達北台灣，明天白天期間將會再一路往南延伸到巴士海峽、南海北部一帶。

受到東北風增強的影響，吳聖宇預估，周一天亮前北部、東北部就會逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，上午起花蓮、台東、恆春半島等地也會逐漸受影響，北部、東半部都將是陰天有短暫陣雨的天氣，北部山區、宜蘭地區有局部較大累積雨量發生機會，溫度也將明顯轉涼。

吳聖宇說，周一北部、東北部白天高溫將降到24至26度，花蓮高溫也將會降到28至30度，台東仍有機會超過30度以上。這波東北風只會影響到新竹苗栗一帶，台中及以南地區基本上不受影響，仍維持多雲到晴天氣，愈往南雲量愈少，看到太陽機會愈大，中南部高溫也仍維持在32至33度左右。

吳聖宇說，另一個需要特別注意的是，目前在關島西北方海面的熱帶擾動90W，結構已經明顯好轉，今晚到明天有機會發展為熱帶性低氣壓，未來也可能進一步成為今年第14號颱風昌鴻。

吳聖宇說，該熱帶擾動預估未來48至72小時內往西北到西北西方向移動，72小時之後可能逐漸進入高壓之間的鞍型場內，移動速度或移動方向變化可能頗大，路徑後期的預報誤差圈範圍很寬廣，表示路徑變動性高，會不會接近台灣仍有待觀察，目前言之過早，但若有機會接近，時間正好會落在國慶連續假期左右。