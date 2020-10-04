上班族的「心旅行」 到偏鄉打工換宿當課輔志工

伊甸社福基金會推動「心旅行」 ，號召22歲以上的上班族、退休銀髮族，到全台各地偏鄉當志工，限定最少服務4天，除結合時下流行的打工換宿概念，讓志工擁有更深切的在地體驗，也透過來自不同行業、背景資歷的志工，帶給偏鄉孩子新視野。基金會發現，今年因疫情緣故，湧現「報復性志工潮」，其中不乏旅遊業、航空業。

伊甸基金會志工活動中心主任朱曉威說，社會人士時間有限，跟著團體當志工，往往服務會被限縮，因此以背包客方式招募志工，讓志工跟在地組織直接互動，志工也擁有更高的彈性，服務時段外還能到處走走。

朱曉威說，上半年受疫情影響，志工活動幾乎停擺，但心旅行近期召募一次就達標，讓他與同仁不禁開玩笑原來也有「報復性志工」。

台東恩典福音中心師母陳素芬說，教會課輔班固定由台東大學的學生擔任老師，但偏鄉的孩子家庭組成通常破碎，缺乏「成人榜樣」，透過來自各行各業的心旅行志工，到教會當課輔班助教，分享有別於大學生的人生歷練與視野，讓孩子接觸不一樣的大人，這是教會獲得最多收穫的地方。

陳素芬笑說，教會曾聘外籍老師教英文，但孩子看到外國老師就想跑，有次來了個退休英文老師當志工，溫柔地循循善誘，意外打破孩子對英文的恐懼，開始追著志工問問題。