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三峽登革熱群聚再增1例 77歲嬤關節痛確診
新北市三峽區今新增1例本土登革熱病例，為五寮里一名77歲老婦人，經新北衛生局採檢主動發現，於潛伏期間曾至五寮筍園工作，研判仍與筍園群聚感染有關。目前衛生局已採檢554人，尚有34人檢驗中，本起群聚共計39人確診，其中含桃園市5例。
新北衛生局指出，該婦人9月26日出現關節痛及骨頭痛症狀，於10月1日就醫後，經檢驗確診。已完成個案住家戶內、外及周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並持續加強社區環境孳生源清除與區塊防治噴消作業。
衛生局表示，已於高風險筍園設立13個管制點限制人員進出，請民眾配合切勿進入，如發現民眾擅闖管制區域，將處6萬至30萬元罰鍰。近日亦依疫情發展及天氣因素，於今日對該區加強化學防治及入戶噴消，且動員50位清潔隊加強該區域環境清理。
衛生局長陳潤秋提醒，民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，切勿自行服藥，請盡速就醫並告知醫師活動史。主動清除家中內外積水容器並落實「巡、倒、清、刷」，才是戰勝登革熱最重要也是唯一的戰略。
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