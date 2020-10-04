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一張圖看下周天氣 明起變天氣溫「溜滑梯」整日濕涼
好天氣隨著中秋連假結束，中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，明天東北風增強將變天，北台灣高溫只剩25度左右，民眾要適時增加薄外套，且水氣增多也會下雨，整天濕濕涼涼。花東則偶有短暫雨，中南部多雲到晴、山區偶有雷陣雨，日夜溫差也較大。
氣象局表示，周二至周日都是東北風影響的天氣型態，北台灣較涼，偶爾下點小雨，容易出現雨勢的地區以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭為主，中南部則為日夜溫差大、多雲到晴、山區偶有雷陣雨的天氣型態。
周四之後，台灣水氣可能慢慢增多，氣象局說，北部及東半部降雨範圍屆時變廣，時間也會拉長，主原是關島北方海面有一發展中的熱帶擾動，周四左右會慢慢移到琉球群島附近，周五至下周日有機會為台灣帶來較多水氣，但後期天氣不確定性高，民眾要留意氣象局發布的最新的天氣訊息。
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