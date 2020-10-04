又是五寮里筍園 三峽登革熱群聚今再增1例

新北三峽區的登革熱群聚再加一名案例，衛福部疾病管制署傍晚公布新北市三峽區新增1例本土登革熱確診個案，為五寮里70多歲女性，經調查個案仍與五寮里筍園有關，本起群聚截至目前共計39人確診。

疾管署表示，該個案平時活動地以住家為主，並曾於9月12日至14日，及9月16日、17日至五寮里筍園工作。9月26日時出現關節、骨頭痛症狀，10月1日至醫院就醫並通報，經檢驗確診，為五寮里群聚新增個案。

疾管署指出，因應本起群聚疫情，地方衛生、環保單位持續針對五寮里社區及筍園加強相關防治措施，包括病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教等。而目前已匡列具相關接觸史民眾共581人，其中採檢554人，檢驗陽性33人(含桃園市八德區1案)、陰性487人、檢驗中21人及13人待二採，社區監測將持續至10月31日。

疾管署統計，國內今年截至目前累計55例本土登革熱病例，35例居住新北市(31例三峽區、2例土城區、1例蘆洲區及1例中和區)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區1例及中壢區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。而據氣象預報顯示，未來一周北部地區降雨機會增加，民眾應徹底落實戶內外積水容器清理，避免病媒蚊孳生，若需長時間在戶外活動，請務必做好防蚊措施。