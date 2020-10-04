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匝道儀控放行僅4秒挨批「製造順暢假象」 交通部說話了

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匝道儀控放行僅4秒挨批「製造順暢假象」 交通部說話了

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
用路人反映，從台74線台中南屯快官交流道接南下國道三號時，竟塞在匝道近半小時。圖／民眾提供
用路人反映，從台74線台中南屯快官交流道接南下國道三號時，竟塞在匝道近半小時。圖／民眾提供

昨天有民眾批評國道匝道儀控綠燈僅4秒，每次只放行一、兩台車，造成國道順暢「假象」，匝道卻大塞車。交通部高公局指出，匝道儀控的秒數是彈性、機動調整，當車潮過大時就會管得比較緊，否則進入主線一樣會塞車，當車潮降低時就會適時放寬。

一名用路人反映，昨天傍晚5時從台中南屯區上74線快速道一路通暢，但到了要接國道三號快官交流道南下匝道時，竟塞在匝道快半小時，後來才發現原來匝道儀控是綠4秒、紅30秒，4秒僅能讓一到二輛車通行，難怪匝道口大塞車，而國道三號則是暢通無阻。

高公局交通管理組長表示，匝道儀控部分，平常就會跟地方政府橫向聯繫，以國5而言，先前就跟宜蘭縣警局開過協調會，所以此次中秋連假國五沒有發生「主線不塞車、地方大回堵」的狀況，因為每半小時都會監看回堵長度。

有民眾反映匝道儀控綠燈僅四秒，卓明君指出，根據了解當時狀況是尖峰塞車，因此綠燈一度只有放到四秒，但其實匝道儀控是周期性的，並非一直維持四秒，只有非常尖峰時段才這麼短，否則這些車潮放進主線也一樣會塞車。

卓明君表示，各主線都會設定車潮門檻值，各地方會隨時監看，當主線已經超過一定門檻職，又再放車潮進來，主線很快就會塞爆。彰化狀況應該是主線快到達門檻值，所以當下管得比較緊，但這只是當下短暫情況，等到車潮稍微降下來時，就會隨時調整，不會一直維持四秒。

卓明君說，可能民眾剛好在最尖峰時段遇到此一狀況，匝道儀控原則會有預設時間，但連假、周休也會有不同的儀控率。尤其連假期間，交控中心若發現主線量不斷從上游湧現，就會從鄰近路口依照當下情況，彈性調整車潮，隨時調整秒數。

車潮 塞車 國道

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