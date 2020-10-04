中秋連假石門水庫集水區零降雨 寄望氣象預測北部變天

中秋節連續4天假日好天氣，苦了石門水庫集水區，4天降量都掛零，近兩周水位持續低於230公尺，年線水位也遠低於去年和5年線，上個月16日水情轉綠燈後，北水局密切注意調節供水，設法讓水位不低於229公尺，但還是要看老天爺臉色，氣象預報明天起東部、北部一連3、4天有機會降雨，降在山區機會大，希望能讓水位不再下降甚至回升。

桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，遊艇業生意最近這兩天不差，石門水庫水位低於230公尺以後，原本在水裡的土地公廟、酋長石已經露臉，湖畔咖啡對面的石秀灣入口附近的「夢幻草原（新柑坪）」都吸引遊客搭船環湖賞景，還有往上游薑母島的夕陽是石門水庫的美景之一，部分遊客趕在入夜前遊艇下班前指定賞景，也有不少遊客到壩頂賞月過中秋連假。