女性出外上廁所半蹲尿尿 醫師分析有風險
出外上廁所對女性來說是一大困擾，許多人擔心公廁坐式馬桶衛生，不敢使用，因此不是常憋尿，就是以半蹲的姿勢解尿。書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，許多女性半蹲尿尿，反而容易造成骨盆底肌筋膜炎，久而久之，恐導致尿液蓄積，增加泌尿道感染風險。
北榮桃園分院院長、泌尿部主治醫師盧星華指出，半蹲時確實會影響骨盆肌肉變得比較緊，也比較不好解尿，但因此尿道感染者，診間並不常見。常見女性尿道感染，主要是上完大號後，由後往前擦拭，反而讓殘餘糞便中的細菌帶到陰部，因此，不論是擦拭或使用免治馬桶沖洗，一定要「由前往後」，避免發炎。
張雲筑表示，排尿時交感神經放鬆、副交感神經刺激，會讓膀胱收縮夠力、括約肌放鬆，尿液才能順利排出。若採半蹲姿勢，骨盆底肌需要出力，尿道無法完全放鬆，尿液還沒排完，排尿動作就先行停頓，因此容易尿不乾淨。
殘尿比率越高，膀胱壓力大，可能造成頻尿、泌尿道感染，甚至腎臟水腫。因此，張雲筑建議，女性解尿應最好選擇「全坐」或「全蹲」，讓尿道完全放鬆。
由於骨盆底肌肉位於最底層，承受人體臟器重量，張雲筑說，除了半蹲尿尿外，若久坐久站、愛蹺腳、慢性便祕、體重過重等，也可能過度或不當使用骨盆底肌肉群，導致肌肉僵硬、筋膜缺氧沾黏、血液循環不佳，造成骨盆底肌肉筋膜炎，進而下腹疼痛、頻尿、性交疼痛等。
許多女性認為，與其坐在公廁馬桶上，寧願憋尿。萬芳醫院泌尿科主任溫玉清表示，憋尿更容易導致泌尿道發炎。因為膀胱中常有大量尿液，容易繁殖細菌，且膀胱過度撐大，也會造成肌肉疲乏、收縮力下降，造成膀胱發炎，容易有血尿。
溫玉清指出，若是使用公用的坐式馬桶，確實有可能因為座墊上仍有病毒或是細菌存活，造成皮膚、大腿或會陰部位接觸到而感染皮膚炎或性病，但臨床上較少見，若真的染病主要是因為自身抵抗力低所致。
溫玉清說，最近因為新冠肺炎疫情，許多人會隨身攜帶酒精，如廁前只要用酒精將座墊擦拭乾淨，並鋪上衛生紙，基本上沒有感染疑慮。
有些女生擔心不論坐式或蹲式的馬桶，「水柱過強」使得細菌隨著尿液噴濺到陰部造成感染，張雲筑建議，可在如廁前將一張衛生紙鋪在水面上，尿液碰到紙面便不容易噴濺。
張雲筑表示，如果真的「心生障礙」，非得半蹲解尿，可使用熱敷、泡澡，或使用按摩球按摩髂腰肌，幫助修復骨盆底肌群；或是可選擇站立式小便斗，可幫助女性站著尿尿，不但不須碰觸到座墊，也避免骨盆底肌過度使用的風險增加。
使用公廁怕感染 妳可以這樣做
•擦拭屁股時「由前往後」，避免發炎。
•使用坐式馬桶，可用酒精將座墊擦拭乾淨，並鋪上衛生紙後再坐下。
•不論坐式或蹲式馬桶，可將一張衛生紙鋪在水面上，避免尿液噴濺。
•選擇站立式小便斗，避免碰觸座墊，也避免骨盆底肌過度使用。
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