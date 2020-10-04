藥品出包、紀錄造假 杏輝等三藥廠遭食藥署列黑名單

衛福部食藥署公告三家藥商嚴重違反GMP（藥品優良製造作業規範），知名藥廠杏輝也上榜，主因是日前一口氣20款藥品因主成分不足被下架，食藥署認為其品質管理系統失靈，要求改善；另外，世達藥品公司多款藥品製程異常、博謙生技的原料藥無菌模擬充填試驗造假，嚴重違反GMP。

杏輝藥品公司日前因多達20款藥物主成分含量未到效期卻變低、外觀顏色改變等問題，下架回收；世達則是因持續性安定性試驗不合格，一個月內公告兩波、共13款藥品下架。

食藥署監管組簡任技正陳映樺表示，杏輝的調查報告顯示，藥物出問題的原因包括賦形劑處方設計不良、包裝藥品密合度不好和品管流程有問題，使其藥品安定性測試無法通過，產品有安全疑慮。

世達藥品公司多款藥品製程異常，未經調查即重新加工，生產與管制作業紀錄不實而被要求著衣錠劑（含錠劑、顆粒）產品應停止生產。

「博謙生技」則因原料藥的無菌模擬充填試驗結果造假，嚴重違反GMP。陳映樺表示，會被列入「嚴重違反GMP藥商」，通常是因為藥廠品質管理系統失靈，生產藥品有安全疑慮；或查廠時發現檢驗紀錄造假、偽造不實等。

陳映樺說，這些列入黑名單的廠商，皆已依藥事法請地方衛生局開罰新台幣3萬到200萬元罰鍰，並要求下架回收；若未能於期限內完成回收，則開罰20萬至500萬元。