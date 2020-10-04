心血管疾病可預防 生活規律最重要

「8成心臟病的過早死亡是可以預防的！」中華民國心臟基金會董事長呂鴻基4日在「2020世界心臟日園遊會」上致詞時表示，心臟病造成的過早死亡有8成可以預防，民眾只要保持健康飲食、規律運動、定期量血壓及血糖等，就能預防心臟病及心血管疾病。

活動宣導預防心臟病

衛福部108年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如果再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年造成5.3萬人死亡。

為響應2020世界心臟日，中華民國心臟基金會及中華民國心臟學會4日下午於台北車站一樓售票大廳東半部共同舉辦「2020世界心臟日園遊會」。活動現場有活潑有趣的闖關活動，分成7項關卡，分別是「找出營養」、「動出希望」、「跳動健康」、「戒菸常識」、「拚上未來」、「完美體脂」及「測量血壓」，通過闖關活動可以獲得防疫小禮物及參加抽獎。

心臟病過早死可預防

「台灣每年死於心臟病的人數約有2萬人，再加上糖尿病等心血管疾病，每年造成超過5萬人死亡。」國健署署長王英偉表示，此次的心臟日園遊會是一個很好的產官學結合，民間與政府一同合作推動，讓活動更加完善。

中華民國心臟基金會董事長呂鴻基則表示，世界衛生組織目標2030年將非傳染疾病導致的過早死亡減少三分之一，而非傳染疾病的主要類型就包括心血管疾病，因此目標2030年減少70歲前死於心血管疾病人數的三分之一。他強調，8成心臟病的過早死亡是可以預防，只要保持健康飲食、規律運動、遠離菸酒、定期健檢、定期量血壓及血糖等，就能預防心臟病及心血管疾病。

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