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東北季風導致海象不佳 馬祖船班預計停航5天

中央社 / 連江縣4日電

受東北季風影響，馬祖到台灣基隆交通船台馬之星、台馬輪從今晚起將停航至少5天，至10日視海象狀況評估開航；馬祖列島間的島際交通船也將停航。

根據中央氣象局預報，受東北季風影響，馬祖與基隆海象今晚將達到9級風、後續幾日甚至達12級至14級，由於風浪大，海象惡劣，馬祖交通運輸船有異動。

連江縣交通旅遊局長林長青受訪表示，馬祖對台運輸船台馬之星可耐浪10級，但風浪超過9級風，就有安全性跟舒適性的考量，因此評估今起停航5天，10日將依據海象狀況研議能否開航。

除了對台航運受影響，馬祖列島間的島際交通船也公告停航，東引船班今日下午將由南竿開往東引，明日起安排直升機作為島際交通疏運工具。

莒光船班明日將停航，負責運輸莒光航線的佶星航運股份有限公司表示，之後將視風浪狀況，前1日公告隔日是否開航。

針對馬祖島際疏運考量，連江縣交通旅遊局長林長青表示，東引與莒光若長時間停航，都將依據民眾疏運需求提供直升機飛航接駁。

馬祖 直升機 基隆

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