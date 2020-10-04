心血管疾病患者若染新冠 死亡風險恐高五倍

有慢性心血管疾病患者小心，若罹患新冠肺炎，死亡風險恐高五倍。心臟疾病一直是國人十大死因之一，據衛福部2019年國人死因統計，心臟疾病為十大死因第二位，近2萬人死於心臟疾病。而今年新冠肺炎疫情大流行，不少患者因此減少去醫院、取消回診與拿藥，不過心臟科醫師呼籲，慢性心血管疾病患者若擅自停藥恐有心衰竭、致命風險，建議仍應定期會診並遵照醫囑。

中華民國心臟基金會執行長、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，據健保統計，2019醫療費用前20大疾病中，有超過300萬人因高血壓、心衰竭等心血管疾病而就醫；而心血管疾病與新冠肺炎息息相關，新冠目前全球死亡率約2.3%來說，據中國研究數據顯示，心血管疾病患者若罹患新冠肺炎後，死亡風險約為一般人的五倍（10.5%）。

黃瑞仁說，台灣新冠疫情今年二月爆發後，醫院門診人數明顯減少兩成、急診更減少三成以上，雖疫情趨緩後在六月逐漸回升，但至今仍比過往減少一成左右，心臟內科門診也受到影響。但若心血管疾病患者沒妥善用藥控制，恐面臨冠狀動脈破裂、急性心肌梗塞或心衰竭等情況，尤其心衰竭的五年死亡率高達五成，患者不得不注意。

他日前曾收治一名年約55歲的國立大學教授，因心衰竭住院，當時心臟收縮功能差，雖不到呼吸困難，但入院時左心室射出分率只有30%，（正常應大於60%），後經穩定治療並用藥一年多後，左心室射出分率回到60至70％間，並順利回到校園授課中。

中華民國心臟學會秘書長趙庭興表示，70歲以上年長者，心衰竭的比例約為10%，據臨床推估，台灣心臟衰竭人數可能有36萬人；而心衰竭常見的症狀為累、喘、腫，雖目前已有許多治療選擇，但心衰的急性後期照護很重要，學會已於去年發表最新心衰竭診斷與治療指引，除參照各國治療趨勢，也加入台灣專家建議納入的藥品選擇等，讓患者參考。