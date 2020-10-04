快訊

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心血管疾病患者若染新冠 死亡風險恐高五倍

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
中華民國心臟基金會執行長黃瑞仁表示，據健保2019醫療費用統計，有超過300萬人因高血壓、心衰竭等心血管疾病而就醫。記者簡浩正／攝影
中華民國心臟基金會執行長黃瑞仁表示，據健保2019醫療費用統計，有超過300萬人因高血壓、心衰竭等心血管疾病而就醫。記者簡浩正／攝影

有慢性心血管疾病患者小心，若罹患新冠肺炎，死亡風險恐高五倍。心臟疾病一直是國人十大死因之一，據衛福部2019年國人死因統計，心臟疾病為十大死因第二位，近2萬人死於心臟疾病。而今年新冠肺炎疫情大流行，不少患者因此減少去醫院、取消回診與拿藥，不過心臟科醫師呼籲，慢性心血管疾病患者若擅自停藥恐有心衰竭、致命風險，建議仍應定期會診並遵照醫囑。

中華民國心臟基金會執行長、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，據健保統計，2019醫療費用前20大疾病中，有超過300萬人因高血壓、心衰竭等心血管疾病而就醫；而心血管疾病與新冠肺炎息息相關，新冠目前全球死亡率約2.3%來說，據中國研究數據顯示，心血管疾病患者若罹患新冠肺炎後，死亡風險約為一般人的五倍（10.5%）。

黃瑞仁說，台灣新冠疫情今年二月爆發後，醫院門診人數明顯減少兩成、急診更減少三成以上，雖疫情趨緩後在六月逐漸回升，但至今仍比過往減少一成左右，心臟內科門診也受到影響。但若心血管疾病患者沒妥善用藥控制，恐面臨冠狀動脈破裂、急性心肌梗塞或心衰竭等情況，尤其心衰竭的五年死亡率高達五成，患者不得不注意。

他日前曾收治一名年約55歲的國立大學教授，因心衰竭住院，當時心臟收縮功能差，雖不到呼吸困難，但入院時左心室射出分率只有30%，（正常應大於60%），後經穩定治療並用藥一年多後，左心室射出分率回到60至70％間，並順利回到校園授課中。

中華民國心臟學會秘書長趙庭興表示，70歲以上年長者，心衰竭的比例約為10%，據臨床推估，台灣心臟衰竭人數可能有36萬人；而心衰竭常見的症狀為累、喘、腫，雖目前已有許多治療選擇，但心衰的急性後期照護很重要，學會已於去年發表最新心衰竭診斷與治療指引，除參照各國治療趨勢，也加入台灣專家建議納入的藥品選擇等，讓患者參考。

趙庭興也呼籲，民眾若感到身體不適，莫名喘、累，務必及早就醫檢查。而為響應世界心臟日的「用心擊敗CVD」主題，中華民國心臟基金會與國健署今下午在北車一樓大廳舉辦園遊會，歡迎民眾一同護心。

據中國研究數據顯示，心血管疾病患者若罹患新冠肺炎後，死亡風險約為一般人的五倍。記者簡浩正／攝影
據中國研究數據顯示，心血管疾病患者若罹患新冠肺炎後，死亡風險約為一般人的五倍。記者簡浩正／攝影
為響應世界心臟日的「用心擊敗CVD」主題，中華民國心臟基金會與國健署今下午在北車一樓大廳舉辦園遊會，歡迎民眾一同護心。記者簡浩正／攝影
為響應世界心臟日的「用心擊敗CVD」主題，中華民國心臟基金會與國健署今下午在北車一樓大廳舉辦園遊會，歡迎民眾一同護心。記者簡浩正／攝影

新冠肺炎 患者 心血管疾病

延伸閱讀

吃魚能變聰明？防失智？專家指5大好處：還能降心血管疾病風險

主動脈剝離9成是高血壓引起！4習慣讓你維護「心」健康

自己煮比較健康？6個炒菜習慣恐增心血管疾病風險，還可能致癌！

空心菜有利降血糖、血壓 營養師：且利血管暢通防心血管疾病！

相關新聞

恐有颱風亂國慶連假？ 氣象局曝3種路徑

距離台灣東方海面2000公里處目前有一個低氣壓，中央氣象局指出，未來可能發展成輕度颱風，但目前模式預報非常分歧，共有三條...

中秋連假醫師高速公路飛奔 只為搶救850克巴掌仙子

中秋假期，成大新生兒科醫師林永傑在臉書上分享，指他成大的學弟、馬偕醫院醫師徐綱宏，在連假期間，為了重病的早產兒，不僅犧牲...

登玉山！不可不知的潛規則 單攻限時還會「關門」

登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，不過登玉山前必須先向玉山國家公園管理處提出入園申請外，其實有些「潛規則」，想挑戰的...

新社地震「第一下搖得像921」 民眾：沒收到手機警報

今天凌晨3點46分發生規模4.1地震，震央在台中新社，因為有921大地震的經驗，不少被搖醒的民眾嚇得一夜無眠「竟然發生在...

法國導演戴米恩．夏多內 跨越隔閡省思現世的共同疑惑

在疫情封鎖國界的狀況下，法國導演戴米恩．夏多內是少數來到台灣、並能與台灣演員一同排練創作的藝術家。他因國家兩廳院與法國鳳凰劇院合作的「開動計畫」來台，並選擇英國文本發展為《人性交易所》，期待透過劇本豐富的政治意涵，帶領觀眾省思眼前的社會與人性價值。

擴散條件差+臭氧濃度高 西半部空品今亮橘燈

今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，尤其午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。今天各地空品，宜蘭、花東空品...

這就是自由的代價！網友熱議「一個人住」才懂的10大心酸事

不管是工作或是讀書，很多人都有自己一個人住的經驗，一開始獨居的時候，總是覺得超自由的，但一段時間之後，會發現還是會有些不方便、不開心的地方。

心血管疾病患者若染新冠 死亡風險恐高五倍

有慢性心血管疾病患者小心，若罹患新冠肺炎，死亡風險恐高五倍。心臟疾病一直是國人十大死因之一，據衛福部2019年國人死因統...

桃療腦醫學中心10月中啟用 推遠距醫療、在家睡眠檢測

衛生福利部桃園療養院將於10月中旬啟用腦醫學中心，未來將發展遠距醫療，把精神科結合遠距設備到偏遠地區診療，或提供給不方便...

探索夢號環島航程預計停5港口 規畫郵輪旅客專屬活動

雲頂集團星夢郵輪探索夢號7月26日在基隆港復航，第一波「跳島」行程掀起類出國風潮，全新航程「環島」預定10月22日啟航，...

公費流感疫苗明天開打 桃園已備好58萬劑

公費流感疫苗明天開放施打，蔡英文總統今天中午也在臉書上提醒民眾要記得打流感疫苗。桃園市政府今年共採購58萬2200劑流感...

帶毛小孩逛美術館！ 朱銘美術館辦狗狗「金飯碗」活動

想和「毛孩子」一起享受逛美術館的「天倫之樂」嗎？繼上個月大受歡迎的「新北毛起來模範日」，朱銘美術館與新北市動保處合作推出...

熱門新聞

中秋「炒飯」太猛！激情後腹痛就醫：女卵巢囊腫破裂

恐有颱風亂國慶連假？ 氣象局曝3種路徑

雙十連假恐有颱風？民眾憂國慶焰火會不會泡湯

明最後好天氣！周一變天北東整周濕涼 氣象局：很有感

影／中市連假第3日返鄉車潮大 警疏導交通均順暢

登玉山！不可不知的潛規則 單攻限時還會「關門」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。