看出家長憂心 聖保祿醫師葉淑寧開設性早熟及成長門診

桃園聖保祿醫院醫師葉淑寧，除一般兒科及血液科專長外，2年前到台北馬偕兒童醫院接受兒童內分泌專科訓練，今年9月學成回院服務，針對家長最關注的孩子成長發育、性早熟及身高議題，各開設個別門診。

葉淑寧原本在英國執業，為愛回到台灣從業，民國100年起到聖保祿醫院服務，專長為診斷治療血液科疾病，如地中海貧血及蠶豆症，她在門診中常遇到焦急的父母，帶著有「成長問題」困擾的小孩就醫，如性早熟、身材矮小、甲狀腺異常及糖尿病等。

葉淑寧曾有一次在急診遇到病情危急的糖尿病急性酮酸中毒男孩，男孩在逐漸康復後，其母親希望她能繼續負責孩子的治療，但因兒童內分泌相關疾病非葉的專長，最後病童須轉診至他院診治，才讓她萌生學習內分泌科想法，希望幫助更多病童。

2年前在醫院支持下，葉淑寧到台北馬偕兒童醫院接受兒童內分泌專科訓練，學成回醫服務開始針對家長注重的成長發育、性早熟及身高議題，在每星期三下午開設「性早熟及成長門診」、每星期五下午「甲狀腺超音波門診」。

葉淑寧指出，現代少子化的社會，家長越來越注重兒童的成長發育是否正常，性早熟及身高的議題，也常困擾家長，西式的飲食習慣及3C使用的頻繁，導致近年來兒童肥胖的盛行，也是誘發青少年第二型糖尿病的危險因子，不容忽視。

葉淑寧提醒，除了藉由專業的醫療診治，找出疾病並加以治療外，同樣重要的是，要讓孩子養成規律運動的習慣，並適當的飲食調整。