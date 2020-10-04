桃療腦醫學中心10月中啟用 推遠距醫療、在家睡眠檢測

衛生福利部桃園療養院將於10月中旬啟用腦醫學中心，未來將發展遠距醫療，把精神科結合遠距設備到偏遠地區診療，或提供給不方便到院看診的病患，另一大亮點為「睡眠檢測」，讓患者免於到院排隊，在家中穿戴裝置就能蒐集醫療數據。

桃園療養院致力於精神病患者的診治，為提升民眾的醫療品質，規畫成立「腦醫學中心」，更聘請陽明大學數位醫學中心主任楊智傑擔任中心主任。

桃療表示，楊智傑多年來在精準精神醫學與智慧醫療領域鑽研，去年榮獲教育部玉山青年學者殊榮，2012年楊已率領研究團隊，用人工智慧演算方式來分析腦部影像資料，開發雲端判讀核磁共振腦影像的AI平台。

該平台能對腦部影像資料進行遠端分析，標示出精神疾病在腦中異常的區域，進而對精神疾病的類別作出診斷，精準度高達9成，另外，團隊更利用穿戴裝置搜集個案的血氧濃度、動作改變與心律訊號等醫療數據，透過網際網路傳輸，讓個案在家中就可以完成睡眠檢測。

桃療急門診主任詹佳祥指出，腦醫學中心未來將發展遠距醫療，利用遠距設備到偏遠地區診療，還有提供給像在防疫期間不方便到院看診的病患，後續預計會擴大範圍辦理。

詹佳祥表示，由於桃療的專業是精神科類別，未來腦醫學中心也會結合人工智慧輔助精神病患診療，以視訊、裝置設備等搜集搜尋個案的醫療資訊，可不受位置距離影響而中斷治療，有效避免病況惡化。

最特別的是「睡眠檢測」，詹佳祥說，傳統睡眠檢測需要先到醫院排隊檢測，耗時恐需1、2個月才能輪到，到院檢查時需留院觀察1晚，而楊智傑團隊用穿戴裝置搜集個案大數據資料，能讓個案在家中完成檢測，醫療專業檢查的便利性躍升一大步。