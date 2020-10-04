探索夢號環島航程預計停5港口 規畫郵輪旅客專屬活動

雲頂集團星夢郵輪探索夢號7月26日在基隆港復航，第一波「跳島」行程掀起類出國風潮，全新航程「環島」預定10月22日啟航，讓旅客體驗透過海洋看見台灣之美的旅程。

基隆港務分公司表示，台灣郵輪復航後，探索夢號已從基隆港開航超過20個航次，吸引5萬多名旅客搭乘郵輪出海旅行。

探索夢號環島航程，預計停靠基隆港、台南安平港、澎湖港、高雄港及花蓮港，結合5縣市城市行銷，共同規畫郵輪旅客專屬活動，除了讓旅客透過海洋看見台灣之美，創造全新旅遊體驗，也希望能帶動台灣郵輪產業鏈。

基隆港務分公司指出，為了提升旅客服務品質及國人健康，未來將持續進行港口防疫把關工作，不僅重新規畫旅客候船空間與動線，還將旅客中心朝向智慧化發展。