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公費流感疫苗明天開打 桃園已備好58萬劑

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
公費流感疫苗明天起開放施打，總統蔡英文今天中午也在臉書上提醒民眾要記得打流感疫苗。圖／取自蔡英文臉書
公費流感疫苗明天起開放施打，總統蔡英文今天中午也在臉書上提醒民眾要記得打流感疫苗。圖／取自蔡英文臉書

公費流感疫苗明天開放施打，蔡英文總統今天中午也在臉書上提醒民眾要記得打流感疫苗。桃園市政府今年共採購58萬2200劑流感疫苗，衛生局表示，只要符合資格都能施打疫苗，施打對象不分梯次。

衛生局指出，除採購公費疫苗57萬2200劑流感疫苗外，桃園市還另外自購了1萬劑苗，總計約58萬2200劑，這次公費流感疫苗為四價流感疫苗，包含2種A型 （H1N1及H3N2）及2種B型（Victoria及Yamagata）。

符合資格的接種對象包括，50歲以上成人、安養養護長期照顧等機構對象、罕見疾病及重大傷病患者、高風險慢性病人及BMI≧30者、年滿6個月以上至國小入學前幼童、國小至高中職學生、醫事防疫人員、禽畜養殖業者及動物防疫人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、孕婦及6個月內嬰兒的父母。

衛生局提醒，除學生族群將於校園集中接種外，其餘對象可至桃園市各區衛生所及合約院所接種，不受戶籍地限制，此外，各行政區於特定時間設有社區接種站，符合公費流感疫苗接種對象的民眾，記得攜帶健保IC卡、各身分文件前往接種。

衛生福利部也於網站公告國內現今持有流感疫苗許可證的廠商共有4家，分別為賽諾菲股份有限公司的「Vaxigrip Tetra巴斯德四價流感疫苗」；荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司的「Fluarix Tetra伏適流」。

國光生物科技的「AdimFlu-S 安定伏裂解型流感疫苗」、「AdimFlu-V 安定伏佐劑型流感疫苗」、「AdimFlu-S（QIS）安定伏裂解型四價流感」；台灣東洋藥品工業的「FLUCELVAX QUAD輔流威適流感疫苗」。

公費流感疫苗明天起開放施打，桃園市政府今年共採購58萬2200劑流感疫苗。圖／桃園市政府衛生局提供
公費流感疫苗明天起開放施打，桃園市政府今年共採購58萬2200劑流感疫苗。圖／桃園市政府衛生局提供

流感疫苗 衛生局

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