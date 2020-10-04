78歲婦膝蓋痛行動不便 換半人工膝關節隔天就下床
新竹一名78歲的楊姓婦人，因內側膝關節軟骨已經幾乎完全磨損，5年來疼痛導致行動不便，被醫師診斷為退化性膝關節炎，建議接受人工膝關節置換手術，婦人擔心手術後會感到不適，僅持續以止痛藥物控制症狀，但又不想長期倚賴吃藥，最後決定接受以電腦導航和機器手臂輔助的半人工膝關節置換術(簡稱MAKO)，術後恢復良好，5天後就可正常行走，膝蓋疼痛解除後，生活品質也好轉。
中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師吳立偉指出，傳統人工膝關節置換發展至今已經是很成熟的術式，仍然需要依靠醫師主觀決定骨頭切磨的角度和植入物的位置，無法完全避免誤差，而透過電腦導航和機器手臂輔助的手術，幾乎可忽略人為判斷和操作的失誤，以平均小於0.1公分的差距完成手術，傷口小、流血量少，不僅較舒適，預期功能比傳統手術更好。
吳立偉說，這名婦人在接受MAKO手術當晚，即可自行彎曲膝蓋，隔天可下床活動，2天後出院，5日後就恢復正常行走，不用再依靠大量止痛藥物，回復自在的生活。
中醫大新竹附醫表示，這是桃竹苗區第一例機械手臂人工膝關節置換手術，而骨科醫師吳立偉過去在北部已超過兩百例MAKO手術經驗。吳立偉也強調，科技和醫療的結合是未來的趨勢，在科技的輔助下，醫療將更客觀，更精準，也更安全，也期待這項技術能夠造福更多的民眾。
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