快訊

拜登推文：再過一個月就可以稱拜登夫人第一夫人了

不斷更新／國5北返壅塞雪隧回堵5公里 收假日國道9地雷路段

中秋連假醫師高速公路飛奔 只為搶救850克巴掌仙子

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
新生兒科醫師在中秋連假犧牲假期，只為搶救巴掌仙子。圖／取自臉書
新生兒科醫師在中秋連假犧牲假期，只為搶救巴掌仙子。圖／取自臉書

中秋假期，成大新生兒科醫師林永傑在臉書上分享，指他成大的學弟、馬偕醫院醫師徐綱宏，在連假期間，為了重病的早產兒，不僅犧牲假期，還在大塞車的情況下，花了一個多小時從台北開車到新竹，進行困難的手術，精神感人。

這名早產兒25周就選在中秋假期間，迫不急待地來到人世，體重只有860公克，而且一出生就有早產兒容易發生的肺部出血，情況危急，死亡率相當高，新竹馬偕醫院的醫師，緊急向台北總院的徐綱宏醫師求助，而徐綱宏也二話不說，馬上放棄休假，飛奔到新竹，進行困難的「心臟開放性動脈導管結紮手術」。

徐綱宏醫師也在臉書分享「風和日麗的中秋連續假期中，從台北飛車到新竹，能夠成爲幫助另一個生命繼續長大的那一雙手，也許就是讓這麼多兒科重症科醫師，在被賤寶剝削的血汗第一線，無怨無悔付出的動力吧⋯⋯」

徐還笑稱馬偕兒童醫院簡稱為「馬兒」，在現有不合理而剝削第一線的情況下，馬兒等於是不吃草還要努力跑，實在是不容易。但他想到自己在飛奔到新竹一個多小時的過程中，家長有多煎熬，就顧不了這麼多，還是勇往直前。

林永傑表示，成人要進行開心手術都是很困難，危險度相當高，更何況是一名不足月、850公克的早產兒，目前相關文獻非常少，也很少有醫師願意進行這麼危險的手術，希望徐綱宏醫師的這起病例能夠成功。

新生兒科醫師在中秋連假犧牲假期，只為搶救巴掌仙子。圖／取自臉書
新生兒科醫師在中秋連假犧牲假期，只為搶救巴掌仙子。圖／取自臉書
新生兒科醫師在中秋連假犧牲假期，只為搶救巴掌仙子。圖／取自臉書
新生兒科醫師在中秋連假犧牲假期，只為搶救巴掌仙子。圖／取自臉書
新生兒科醫師在中秋連假犧牲假期，只為搶救巴掌仙子。圖／取自臉書
新生兒科醫師在中秋連假犧牲假期，只為搶救巴掌仙子。圖／取自臉書
新生兒科醫師在中秋連假犧牲假期，只為搶救巴掌仙子。圖／取自臉書
新生兒科醫師在中秋連假犧牲假期，只為搶救巴掌仙子。圖／取自臉書

醫師 早產 馬偕醫院

延伸閱讀

中秋連假北返 國道清水服務區中午再現車潮

中秋連假最終日 國5雪隧到頭城嚴重回堵預估到晚上才紓解

中秋連假吃過頭？營養師推薦五大零嘴 解饞又健康

中秋連假最後一天 預計下午現收假車潮

相關新聞

恐有颱風亂國慶連假？ 氣象局曝3種路徑

距離台灣東方海面2000公里處目前有一個低氣壓，中央氣象局指出，未來可能發展成輕度颱風，但目前模式預報非常分歧，共有三條...

中秋連假醫師高速公路飛奔 只為搶救850克巴掌仙子

中秋假期，成大新生兒科醫師林永傑在臉書上分享，指他成大的學弟、馬偕醫院醫師徐綱宏，在連假期間，為了重病的早產兒，不僅犧牲...

登玉山！不可不知的潛規則 單攻限時還會「關門」

登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，不過登玉山前必須先向玉山國家公園管理處提出入園申請外，其實有些「潛規則」，想挑戰的...

新社地震「第一下搖得像921」 民眾：沒收到手機警報

今天凌晨3點46分發生規模4.1地震，震央在台中新社，因為有921大地震的經驗，不少被搖醒的民眾嚇得一夜無眠「竟然發生在...

擴散條件差+臭氧濃度高 西半部空品今亮橘燈

今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，尤其午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。今天各地空品，宜蘭、花東空品...

帶毛小孩逛美術館！ 朱銘美術館辦狗狗「金飯碗」活動

想和「毛孩子」一起享受逛美術館的「天倫之樂」嗎？繼上個月大受歡迎的「新北毛起來模範日」，朱銘美術館與新北市動保處合作推出...

爬山不用帶現金 大霸尖山中繼站九九山莊繳費系統上線

新竹林管處管轄「九九山莊」為愛好登山者前往大霸尖山之中繼站，為提供民眾更便捷的服務，新竹林管處已建置「九九山莊官方網站暨...

探索疫情後的孤獨與存在 曉劇場「潮來之音」登場華山

全球進入疫情時代，深受影響的劇場，透過作品呈現當代人的不安、恐懼、孤獨與思念。曉劇場新作「潮來之音」10月16日起在華山...

明天北部變天轉涼！ 熱擾動發展中可能成颱

今天各地天氣穩定，不過明天開始就要變天了。天氣管理風險開發公司分析師林琮訓說，深夜開始到明天，東北風逐漸增強，北部、宜花...

僑委會辦僑生鄧麗君歌唱比賽 第一名將在國慶晚會演出

為了慶祝國慶，僑委會今年首度舉辦「僑生鄧麗君金曲歌唱比賽」，第一名將登上9日的國慶晚會上表演；僑委會表示，僑生參賽情況非...

全台18縣市陸上強風特報 海邊注意安全

中央氣象局對18縣市發布陸上強風特報，東北風增強，今晚起台南以北、東半部地區（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖...

秋天也賞杜鵑花 新北年產值逾1億元

進入初秋玫瑰杜鵑開始綻放，新北農業局長李玟說，金山、萬里地區的杜鵑花農經過50年的努力，栽培出多達約300種的杜鵑品種，...

熱門新聞

中秋「炒飯」太猛！激情後腹痛就醫：女卵巢囊腫破裂

雙十連假恐有颱風？民眾憂國慶焰火會不會泡湯

影／中市連假第3日返鄉車潮大 警疏導交通均順暢

明最後好天氣！周一變天北東整周濕涼 氣象局：很有感

恐有颱風亂國慶連假？ 氣象局曝3種路徑

凌晨地震震央在台中市府東北方 中部多人被震醒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。