中秋連假醫師高速公路飛奔 只為搶救850克巴掌仙子

中秋假期，成大新生兒科醫師林永傑在臉書上分享，指他成大的學弟、馬偕醫院醫師徐綱宏，在連假期間，為了重病的早產兒，不僅犧牲假期，還在大塞車的情況下，花了一個多小時從台北開車到新竹，進行困難的手術，精神感人。

這名早產兒25周就選在中秋假期間，迫不急待地來到人世，體重只有860公克，而且一出生就有早產兒容易發生的肺部出血，情況危急，死亡率相當高，新竹馬偕醫院的醫師，緊急向台北總院的徐綱宏醫師求助，而徐綱宏也二話不說，馬上放棄休假，飛奔到新竹，進行困難的「心臟開放性動脈導管結紮手術」。

徐綱宏醫師也在臉書分享「風和日麗的中秋連續假期中，從台北飛車到新竹，能夠成爲幫助另一個生命繼續長大的那一雙手，也許就是讓這麼多兒科重症科醫師，在被賤寶剝削的血汗第一線，無怨無悔付出的動力吧⋯⋯」

徐還笑稱馬偕兒童醫院簡稱為「馬兒」，在現有不合理而剝削第一線的情況下，馬兒等於是不吃草還要努力跑，實在是不容易。但他想到自己在飛奔到新竹一個多小時的過程中，家長有多煎熬，就顧不了這麼多，還是勇往直前。