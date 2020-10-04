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公費流感疫苗5日開打 嫩嬰父母、50歲以上可接種

中央社 / 台北4日電

公費流感疫苗明天開打，提供包含6個月以上至國高中學生、50歲以上成人、有6個月內嬰兒的父母等接種。總劑量約600萬劑，涵蓋率超過25%，共有3廠牌疫苗，製程不同，效果一致。

今年公費疫苗共有603萬劑，公費施打對象包含滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中（職）學生、50歲以上成人、具有潛在疾病之高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員，以及安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生等單位的防疫相關人員及禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員等。

根據疾病管制署流感疫苗Q&A，今年公費流感疫苗共有3廠牌，其中2家（賽諾菲、國光生技）為雞胚胎蛋培養，1家（台灣東洋）為細胞培養，都經食品藥物管理署檢驗合格，製程不同，品質安全和效果一致。僅賽諾菲可用於3歲以下幼童，但民眾接種採隨機，不可選廠牌。

流感疫苗病毒株組成，是依世界衛生組織（WHO）每年對北半球建議更新的病毒株組成。台灣使用的四價疫苗包含4種不活化病毒，即2種A型（H1N1及H3N2）、2種B型。因為部分疫苗製程不同，病毒株略有不同，但所含病毒的抗原性相似，效果一樣。若需接種2劑的兒童，2劑可接種不同廠牌疫苗。

接種流感疫苗安全無虞，但疫苗與其他任何藥品一樣有可能造成副作用，包括接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復。

嚴重的副作用，如立即型過敏反應，甚至過敏性休克等不適情況（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），發生機率非常低，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。

疾管署在民國107年就已宣布，國際文獻顯示，對蛋嚴重過敏者接種疫苗出現嚴重過敏反應機率極低，不再列為接種禁忌症。接種後要觀察30分鐘，沒有不適症狀再離開。

不能接種流感疫苗者，包含已知對疫苗的成分有過敏者，以及過去注射曾經發生嚴重不良反應者。

有以下情形者，接種需注意，包含發燒或正患有急性中重疾病者，應待病情穩定後再接種；出生未滿6個月者，因無使用效益及安全性等臨床資料，也不予接種；先前接種流感疫苗6週內曾發生急性多發性神經炎（Guillain-Barre Syndrome，簡稱GBS）者，應請醫師評估；過去注射若曾發生嚴重不良反應者，也不予接種。

流感疫苗

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