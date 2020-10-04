爬山不用帶現金 大霸尖山中繼站九九山莊繳費系統上線

新竹林管處管轄「九九山莊」為愛好登山者前往大霸尖山之中繼站，為提供民眾更便捷的服務，新竹林管處已建置「九九山莊官方網站暨訂房服務系統」(https://99online.forest.gov.tw)，即日起上線，並配合雪霸國家公園生態保護區的管制，民眾申請住宿經初核後，即可依系統通知進行繳費，未來提前完成繳費，不再需要帶現金爬山了。

新竹林管處表示，民眾需先向「臺灣國家公園入園入山線上申請服務網」申請大霸線入園，經雪霸國家公園初核後，民眾將收到系統繳款通知電子郵件，繳費後，經國家公園複核通過，民眾即可收到入園許可。

待出發日到達時，民眾只要攜帶個人身分證件、入園許可及列印住宿單，即可到現場向管理員報到後入住山屋，但許可證號不是床位號，床位須由現場管理員依實際報到情形安排。

為了增加民眾適應時間，自10月15日至10月31日，也開放已取得入園許可的民眾，自行來信向系統申請匯款繳費的試辦服務，在此期間採雙軌制，只要取得入園許可，無論是想要先匯款繳費或是到現場再繳給管理員都可行，歡迎民眾多加利用系統匯款繳費。

有關九九山莊住宿費用的繳費、退費規定，山屋住宿的注意事項，可至官方網站( https://99online.forest.gov.tw )查詢，或來信 99service@forest.gov.tw 。