明天北部變天轉涼！ 熱擾動發展中可能成颱

今天各地天氣穩定，不過明天開始就要變天了。天氣管理風險開發公司分析師林琮訓說，深夜開始到明天，東北風逐漸增強，北部、宜花雲量將明顯增多，有局部短暫陣雨出現，尤其以北海岸至東北角、新北市東、南側山區、宜蘭降雨時間會比較長，可能整天都會有下雨的狀況。

他說，因為雲量較多，白天少了太陽加熱地表，北部、東北部的高溫將降至30度以下，和周末的感受相差甚遠，所以除了要攜帶好雨具外，也記得添加薄長袖或是外套，以免著涼。

中南部則維持相對穩定、日夜溫差較大的天氣，平地晴到多雲。他說，午後山區有局部熱對流發展帶來短暫的雷陣雨，有短時較大雨勢機會，但整體降雨時間僅集中於下午時段。

林琮訓說，預估這波東北風的影響會持一段時間，至少到國慶連假前維持相似的環境。

目前在關島西北方的洋面上，有熱帶擾動正在發展中，他說，預期強度會慢慢提升，有機會增強為熱帶性低氣壓甚至颱風。但對於它的路徑走向，各家模式預報的變化很大，可能要等過幾天颱風生成，和太平洋高壓勢力的變化比較明確之後，才能夠比較確定後續的發展。是否會影響到國慶連假的天氣，值得關注。