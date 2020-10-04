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擴散條件差+臭氧濃度高 西半部空品今亮橘燈
今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，尤其午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。今天各地空品，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」，竹苗以南近山區短時間可能達紅色警示等級。
空品監測網指出，明天東北風增強，竹苗以北擴散條件好轉，南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度仍可能偏高；雲嘉南沿海地區風速較強，須留意地表揚塵現象。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
6日受東北風影響，中部以北擴散條件佳，南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度仍可能偏高；雲嘉南沿海地區風速較強，須留意地表揚塵現象。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南沿海地區受地表揚塵現象，懸浮微粒濃度可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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