新社地震「第一下搖得像921」 民眾：沒收到手機警報

今天凌晨3點46分發生規模4.1地震，震央在台中新社，因為有921大地震的經驗，不少被搖醒的民眾嚇得一夜無眠「竟然發生在新社嚇死人了！」不少人質疑「為什麼我沒有收到手機警報?」台中市消防局表示，今天凌晨各地地震實際震度都未超過4級，因此居民沒有收到警報。」

台中市消防局副局長戴峻焜今天凌晨剛好輪值，他表示，發生地震後馬上詢問各地是否有災情，所幸都平安。

「地震第一下有921的氣勢，但只一下下」，住在新社的陳先生說，接下來的餘震就不大了，但是他的女兒嚇到，立刻跑到媽媽的身邊睡。

有不少新社居民一早就在網路社群抒發心情，很多人又想到21年前的921大地震，驚恐加倍。但有更多人質疑，氣象局發布是規模4.1地震，但「為什麼我沒有收到手機警報？」

消防局表示，有關地震手機警報原則上由中央統一發佈，地方也可視情況針對各種重大災害發佈即時警報，通知民眾及時疏散。

消防局指出，設定警報目的是提供「需要的人」黃金逃難時間。以地震為例，國家級警報「地震速報」的發送原則是「當偵測地震規模 5.0 以上，針對縣市政府所在地預估震度達4級（台北市3級）以上的縣市民眾」所以如果你所在的地方震度只有2、3級，正常來說不會造成嚴重災害，所以不會收到簡訊。