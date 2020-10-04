恐有颱風亂國慶連假？ 氣象局曝3種路徑

距離台灣東方海面2000公里處目前有一個低氣壓，中央氣象局指出，未來可能發展成輕度颱風，但目前模式預報非常分歧，共有三條可能路徑，不排除在國慶連假期間經過台灣北部海面，影響北台灣天氣，但也可能直接往北到日本，對台天氣完全不影響，實際路徑仍有待觀察。

氣象局預報員陳伊秀表示，太平洋上大低壓帶中有一個低氣壓，目前距離台灣東方海面約2000公里，移動相當緩慢，可能持續往西北西方向移動，最快10月7日深夜至8日白天較為接近台灣東部外海，此時距離台灣也有1000公里左右。

陳伊秀指出，目前各家模式有相當大的分歧，此低氣壓路徑不確定性仍強，最關鍵是8日至10日這段期間，有些模式預報認為，低氣壓將持續往西偏，並經過台灣北部外海移動，北上至琉球那霸等地，屆時10月9日、10日國慶連假期間，北台灣天氣將受影響。

陳伊秀表示，也有模式預報認為，低氣壓在10月8日、距離台灣東邊還有1800公里時就往南走到菲律賓，從巴士海峽進入南海，如此將影響恆春半島、屏東天氣，造成較大風浪。另外，第三種模式預報分析，低氣壓會在10月7日、8日就往北到日本，對台灣天氣沒有影響。

陳伊秀說，現在三種模式預報分歧很大，關鍵在於國慶連假三天，天氣是否受到影響，氣象局會持續關注，但低氣壓這幾日都在原地慢慢走，要等未來「開始動起來」以後，路徑會較為明確。