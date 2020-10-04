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全台18縣市陸上強風特報 海邊注意安全

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布陸上強風特報。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局發布陸上強風特報。圖／取自中央氣象局網站

中央氣象局對18縣市發布陸上強風特報，東北風增強，今晚起台南以北、東半部地區（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動注意安全。

今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，西半部日夜溫差大；晚間馬祖將轉為有短暫雨。

天氣晴朗炎熱，今天中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

明天東北風增強，北部及東北部天氣轉涼；東北部及桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部 、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨 。

今晚起中部以北及馬祖沿海空曠地區將有較強陣風，近海風 浪亦逐漸增大。

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