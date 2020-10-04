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秋天也賞杜鵑花 新北年產值逾1億元

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
進入初秋玫瑰杜鵑開始綻放。圖／嚴慶榮提供
進入初秋玫瑰杜鵑開始綻放。圖／嚴慶榮提供

進入初秋玫瑰杜鵑開始綻放，新北農業局長李玟說，金山萬里地區的杜鵑花農經過50年的努力，栽培出多達約300種的杜鵑品種，民眾在萬金地區四季都能欣賞杜鵑花開，且年產值逾1億元．全台到處都能看到萬金地區的杜鵑花。

萬金地區花農具備專業杜鵑栽培技術，加上該獨特的風土，使萬金杜鵑苗圃的育苗良率極高，在市場上極具競爭性，是全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全台道路、建築、綠美化工程使用的杜鵑花，有8成為萬金地區提供。

李玟表示，為了扶持地方產業並協助在地農友，同時打造北海岸的「青春山海線」新賞花景點，與金山地區農會、萬里區公所、金山區公所及杜鵑花農，推動「萬金杜鵑鄉」計畫。

李玟表示，2019年起在金山、萬里地區的主要道路沿線種植約10萬萬株在地杜鵑，也將在萬里區觀光公園瑪鋉溪河岸周邊規劃萬金杜鵑示範基地，讓遊客感受杜鵑花的魅力。

農業局指出，目前玫瑰杜鵑綻放，民眾可利用中秋連假最後一日，或雙十連假到萬金地區杜鵑苗圃，可至萬里區的芊衍苗圃、金山區的青昀苗圃，欣賞不一樣的杜鵑。

進入初秋玫瑰杜鵑開始綻放。圖／嚴慶榮提供
進入初秋玫瑰杜鵑開始綻放。圖／嚴慶榮提供

杜鵑 萬里 金山 賞花

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