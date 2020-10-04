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登玉山！不可不知的潛規則 單攻限時還會「關門」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，但玉山主峰線單攻限時12小時內完成往返。圖／玉管處提供
登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，但玉山主峰線單攻限時12小時內完成往返。圖／玉管處提供

登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，不過登玉山前必須先向玉山國家公園管理處提出入園申請外，其實有些「潛規則」，想挑戰的山友不得不知，也應該要遵守管理單位的規定及指示，除了保障自身權益，同時更保護自己的安全。

玉管處指出，玉山主峰線是國內最熱門的登山路線，每年吸引近50萬人次提出入園申請，但基於登山安全性、山屋容納量等問題，入山採總量管制，其中排雲山莊每日供宿僅限116人，每日單攻則限60人均以電腦抽籤產生，中籤得入園。

只不過，想挑戰玉山的人很多，爬玉山的該遵守的「規矩」卻不見得每個人都懂，像今年7月就曾有山友發難，被列入半年內不得申請入園的黑名單之中，經了解才知道，自己曾中籤可入園，但「爽約」未前往，也沒提前取消入園，因此受罰。

而在「玉山單攻」上，除了明確規定，每年1至3月、雪季管制期間停止受理，且須在預定入園日的前5天至前2個月期間提出申請，每日僅限60人，每隊人數不超過12人外，其實還有「限時」、「關門時間」等山友必須知道的潛規則。

玉管處表示，「玉山單攻」是由海拔約2600公尺塔塔加登山口，急遽陡升攀登至海拔3952公尺玉山主峰，因是單日往返行程，因此入園者必須在限時12小時內須完成；另，攀登當天上午10時前未抵達排雲山莊，也將被強制要求折返下山。

玉管處說明，考量玉山單攻是單日行程，所以時間上有限制，唯因路線往返長達約21.8公里，且陡升陡降約1352公尺，難度高，在時間控管和安全前提下，設下「關門時間」上午10時前抵排雲山莊的門檻，確保登山客在時效內完成單攻。

而攀登當天上午10時前抵達排雲山莊後，經山莊管理人員審查入園相關資料通過後，才會放行攻頂；但玉管處仍提醒，單攻難度高對高山適應及體能狀況等都是極大考驗，申請前及單攻前都應審慎衡量個人健康、體耐力及經驗技術等狀況。

玉山單攻有「限時」、「關門」規定，須在攀登當天上午10時前抵排雲山莊，並在12小時內完成往返。本報資料照片
玉山單攻有「限時」、「關門」規定，須在攀登當天上午10時前抵排雲山莊，並在12小時內完成往返。本報資料照片
玉山單攻有「限時」、「關門」規定，須在攀登當天上午10時前抵排雲山莊，並在12小時內完成往返。本報資料照片
玉山單攻有「限時」、「關門」規定，須在攀登當天上午10時前抵排雲山莊，並在12小時內完成往返。本報資料照片

玉山國家公園 山友

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