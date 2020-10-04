秋濃泡湯去 台灣好行關子嶺故宮南院線推優惠

秋意濃，適合泡湯，西拉雅國家風景區管理處針對遊客中秋、雙十連假，搭乘「台灣好行關子嶺故宮南院線」前往關子嶺泡溫泉、啖美食；遊客除持電子票證搭乘可享5折優惠，還有機會將iPhone 11等大獎帶回家，籲請把握機會。

西拉雅國家風景區管理處許主龍處長表示，搭乘「台灣好行關子嶺故宮南院線」不僅可到達關子嶺溫泉區，沿線串連嘉義高鐵站、故宮南院、南靖火車站以及經典小鎮後壁，是專為旅遊規畫設計的公車服務。

為鼓勵遊客連假搭乘公共運輸，今天、10月8日起至10月11日，交通部公路總局與觀光局聯手推出使用電子票證搭乘「台灣好行」享有半價優惠方案。

另外西拉雅管理處更加碼推出「集章關故抽好禮」活動，即日起至10月31日止，只要搭乘「台灣好行關子嶺故宮南院線」，就有機會把iPhone 11、AirPods等大獎帶回家。

更多訊息可瀏覽西拉雅國家風景區管理處官方網站：https://www.siraya-nsa.gov.tw/