三六九、九九山莊數字密碼 還有美麗的誤會

雪霸國家公園內大型山屋，雪霸國家公園管理處三六九山莊、林務局九九山莊，都是以數字命名，背後都代表海拔高度，只是三六九山莊背後還有美麗的誤會。

三六九山莊是雪霸國家公園雪山線的門戶，已有40多年歷史，雪霸處推動拆除重建，工程10月6日開標，舊三六九山莊勢必走入歷史，新三六九山莊將取而代之，為什麼是「三六九」？引來好奇詢問，雪霸處特別在官方臉書粉絲頁「登峰造極 雪霸之美」介紹。

雪霸處指出，三六九山莊建於甘木林山的山腹，日治時期量測甘木林山海拔3690公尺得名，後來甘木林山重新測量後，更正為海拔3666公尺，「每個名字背後都有一個美麗的誤會」。