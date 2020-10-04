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三六九、九九山莊數字密碼 還有美麗的誤會

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園三六九山莊以海拔標高得名，卻有著美麗的誤會。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園三六九山莊以海拔標高得名，卻有著美麗的誤會。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園內大型山屋，雪霸國家公園管理處三六九山莊、林務局九九山莊，都是以數字命名，背後都代表海拔高度，只是三六九山莊背後還有美麗的誤會。

三六九山莊是雪霸國家公園雪山線的門戶，已有40多年歷史，雪霸處推動拆除重建，工程10月6日開標，舊三六九山莊勢必走入歷史，新三六九山莊將取而代之，為什麼是「三六九」？引來好奇詢問，雪霸處特別在官方臉書粉絲頁「登峰造極 雪霸之美」介紹。

雪霸處指出，三六九山莊建於甘木林山的山腹，日治時期量測甘木林山海拔3690公尺得名，後來甘木林山重新測量後，更正為海拔3666公尺，「每個名字背後都有一個美麗的誤會」。

雪霸園區內，林務局管理的九九山莊也是海拔標高得名，林務局新竹林區管理處指出，九九山莊海拔2699公尺，九九山莊是山屋建築群，包括成功堡、餐廳（接待室）、龍門客棧、機房、廁所等，皆是不同棟建築，1971年起興建，陸續整建至今。

林務局九九山莊是山屋建築群，海拔標高2699公尺得名，圖／林務局新竹區管理處提供
林務局九九山莊是山屋建築群，海拔標高2699公尺得名，圖／林務局新竹區管理處提供

國家公園 日治時期 雪山

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