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今天秋老虎發威高溫上看36度！ 吳德榮：明起北部變天

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
秋老虎發威，各地區最高溫升至35、36度。本報資料照片
秋老虎發威，各地區最高溫升至35、36度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶雲系在琉球東南東方海面醞釀發展中。今天台灣附近偏東風轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴，偶有局部零星降雨、影響很小。

他說，秋老虎發威，各地區最高溫升至35、36度；白天熱、早晚涼，日夜溫差大。今天北部20至35度、中部21至36度、南部22至36度、東部19至35度。

明天至周四鋒面掠過、東北風南下，桃園以北雲量增多有局部雨，天氣濕涼；花東雲量略增亦有局部短暫雨；苗栗以南影響小，為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。周五、周六的天氣，與熱帶擾動的發展及動向有關，不確定性大，待觀察。

他說，最新歐洲中期預報中心模式模擬9日20時天氣圖，與前一天所模擬的結果顯示，本周西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境；但對同一天9日20時所模擬的位置及強度有差異，且持續調整中；故其是否會對周五起的國慶連假天氣帶來劇烈的影響，尚待進一步觀察。

吳德榮

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