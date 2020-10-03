取代出國旅遊 高雄包遊艇出海觀光人次成長二倍
受疫情影響不能出國，部分民眾改搭遊艇出海，高雄碼頭包遊艇出遊人數成長二倍！遊艇業者指出，中型遊艇可載30人、出海一趟12萬元，適合親友揪團或公司團體出遊，若當日往返，高雄碼頭可到台南安平港、屏東大鵬灣與小琉球等地，更遠一點還能去澎湖過夜，遊艇觀光在此波疫情中展露商機。
高市在亞洲新灣區設置遊艇碼頭，目前有亞果與嘉信兩家遊艇公司對外營業，前者主攻會員市場，後者以「維多利亞76」及「伊莉莎白66」兩艘遊艇為主，接受民眾預訂客製化行程。
高雄是海洋城市，市府海洋局近年力推遊輪或遊艇出遊的親海行程。代理局長黃登福指出，若搭遊艇從高雄出發，往北串聯興達港、蚵仔寮或台南安平港等地，往南可抵達屏東小琉球、大鵬灣與後壁湖，東北季風來臨前還適合安排澎湖遊程。
台灣遊艇公會理事長龔俊豪指出，受新冠肺炎疫情影響，今年6月過後，遊艇觀光人潮比疫情來襲前暴增二倍之多，近來遊艇行程很夯，遊艇具有自主性、舒適度與功能性等項優點，出海可看見鯨豚、綠蠵龜等海洋生物，樂趣與陸上觀光不同。
龔俊豪說，以最夯的小琉球行程為例，從高雄前往小琉球，當天來回12萬元，如為3天行程，包船約30萬上下，一個人約一萬多元，費用比搭飛機出國還省，廚師隨行或其他客製化內容費用另計，遊艇觀光商機不小。
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