中秋連假第3天 高市有小塞車 國道晚間6時過後多順暢

今天是中秋連假的第三天，壽山動物園、舉辦黑沙玩藝節的旗津、舉辦萬年季的左營蓮池潭一帶人潮、車潮比平日多，白天周邊停車場不時爆滿，比前兩天難停車。到了晚間6時左右，一度較塞車的國道鼎金系統，國1南下和北上車行順暢，往左營的國10西向路段較壅塞。

根據高雄市警察局鼓山分局透過警察廣播電台通報的交通狀況，今天白天接近旗津老街、黑沙玩藝節沙雕地點的公共停車場不時滿位，比前兩天近午時車輛多，連假前兩天約停7、8成。壽山動物園停車場今也多滿位，也比前兩天的車輛多，有些時段上下山的車行速度較慢。

高速公路局估計今天由北往南的車流較多，高雄國1和國10的鼎金系統下午5時許車流量較大，6時過後，南下北上都沒有塞車，只有往左營的國10西段車流疏散較慢，過7時仍塞車。

屏東到高雄的台88，根據高速公路即時路況顯示，今天下午5、6時部分路段塞車，包括高雄大寮、大發工業區、鳳山沿線車行速度較慢，過了7時較順暢。高雄市區國1交流道周邊道路，下午6時壅塞，過了7點順暢。

明天是連假最後一天，高速公路局估計國道車流量可能比今天多，高雄市政府也預估各景點可能出現人潮，交通局、警察局也擬了疏解方案，警方將在以往人車多的路口加強疏導。