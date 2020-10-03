明最後好天氣！周一變天北東整周濕涼 氣象局：很有感

把握明天最後一天好天氣，下周一又要變天。中央氣象局說，下周一起東北風逐漸增強，北部、東半部整周濕涼有雨。其中下周一到周三北部低溫恐來到21度，高溫也相較今天掉了7到8度，變涼的很有感。

氣象預報員林定宜說，明天水氣比較少，風向是從東風轉東北風，各地多雲到晴，是秋高氣爽的天氣。僅迎風面東半部有零星降雨，西半部山區則是要留意午後局部雷陣雨。

氣溫方面，明天西半部高溫可達33到35度，低溫23到24度，日夜溫差大，早出晚歸注意氣溫變化。另外要留意下半天風增大，中部以北跟馬祖沿海會有比較強陣風。

林定宜說，下周一東北風增強，桃園以北跟東北部會有長時間降雨，還有大雨發生機率。北部、竹苗跟花東會有局部短暫陣雨，其他多雲到晴。中午過後南部跟中部山區會有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，今天北部高溫有34度，到了下周一只會有26度，北部、東北部受到東北風增強影響，高溫降幅來到7到8度。

林定宜說，下周二到六也都是東北風影響，各地溫度會轉涼，到周三北部、東北部比較涼，低溫21到23度。其他地區則要留意早晚溫差。降雨還是迎風面，北部跟東半部留意局部短暫雨，其他多雲到晴。午後南部跟中部山區注意局部短暫雷陣雨。

至於日本南方海面的熱帶擾動，林定宜說未來會整合，仍有發展空間，下周有機會形成颱風，不過目前路徑預測差異性很大，不太明朗，要看北方太平洋高壓勢力，弱一點會偏北轉走，比較強就會傾向往西。