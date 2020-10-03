三峽五寮里本土登革熱再增7例 確診案例累計38人

新北市三峽區再新增7例本土登革熱病例，為6男1女，年齡介於50至79歲間，分別居住於三峽五寮里3人、中正里1人、土城區廣福里、清水里及蘆洲區成功里各1人，7人皆具有筍園或五寮社區活動史，研判仍在該區域感染。

新北市衛生局表示，三峽區五寮里出現第1例本土登革熱病例後，已主動對五寮區域居民、農友或五寮社區活動史接觸者進行篩檢，更主動召回筍農及盤商採檢，不斷擴大採檢範圍，積極找出隱性感染者，防範疫情擴散。至今已採檢548人，尚有95人檢驗中，此起群聚共38人感染，其中新北市33例、桃園市5例。

衛生局長陳潤秋表示，市府對於三峽五寮區域持續清查掌握高風險農友，並進行擴大篩檢及衛教宣導，加強居民住家環境孳生源清消作業，並對該區域定期進行大區塊化學噴消防治工作，且於高風險筍園設立13個管制點限制人員進出，將疫情控制於該區域。