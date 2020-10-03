聽新聞
test
0:00 / 0:00
機場捷運最新彩繪列車上路 桃園青埔觀光亮點妝上車
桃園青埔是今年下半年桃園觀光重點，桃園市政府巧思打造「桃園最青」彩繪列車行銷，近日上路行駛，彩繪列車車廂塗裝繽紛有特色，呈現青埔地區水族館、棒球場、青塘園與電影院等多元亮點，市長鄭文燦歡迎大家搭機捷到桃園來場小旅行。
鄭文燦今天也在臉書貼上桃園最青彩繪列車塗裝全紀錄影片，他說，年底前，只要在A1台北車站到A21環北站沿線各站搭機捷，就有機會捕捉到彩繪列車，車廂彩繪塗裝各有巧思，分別以出發吧旅行、休閒運動旅行、購物旅行與藝文旅行呈現青埔特色。
市府新聞處指出，為搭配青埔地區下半年各項節慶活動，桃園推出機場捷運新款彩繪列車，以Xpark水族館、桃園國際棒球場、青塘園、橫山書法藝術館、華泰名品城、IKEA、流行音樂露天劇場、新光影城為車廂主題，歡迎大家搭乘獨特的彩繪列車來青埔旅遊，桃園捷運公司也搭配推出「青埔一日票」，暢遊機捷造訪青埔只要320元。
桃園最青彩繪列車時刻表：A21環北站出發首班列車為早上6點50分發車，預計8點12分抵達A1台北車站，A1台北車站出發首班列車則為早上8點22分發車，預計9點44分抵達A21環北站，每趟彩繪列車將相隔3小時發車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言