機場捷運最新彩繪列車上路 桃園青埔觀光亮點妝上車

桃園青埔是今年下半年桃園觀光重點，桃園市政府巧思打造「桃園最青」彩繪列車行銷，近日上路行駛，彩繪列車車廂塗裝繽紛有特色，呈現青埔地區水族館、棒球場、青塘園與電影院等多元亮點，市長鄭文燦歡迎大家搭機捷到桃園來場小旅行。

鄭文燦今天也在臉書貼上桃園最青彩繪列車塗裝全紀錄影片，他說，年底前，只要在A1台北車站到A21環北站沿線各站搭機捷，就有機會捕捉到彩繪列車，車廂彩繪塗裝各有巧思，分別以出發吧旅行、休閒運動旅行、購物旅行與藝文旅行呈現青埔特色。

市府新聞處指出，為搭配青埔地區下半年各項節慶活動，桃園推出機場捷運新款彩繪列車，以Xpark水族館、桃園國際棒球場、青塘園、橫山書法藝術館、華泰名品城、IKEA、流行音樂露天劇場、新光影城為車廂主題，歡迎大家搭乘獨特的彩繪列車來青埔旅遊，桃園捷運公司也搭配推出「青埔一日票」，暢遊機捷造訪青埔只要320元。