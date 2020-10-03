中秋連假第3天開始塞 國道中部北上路段湧現北返車潮

中秋節4天連續假期今天進入第3天，國道3號及1號北返車潮從下午逐漸湧現，國道3號從名間到南投路段、中興系統到霧峰系統交流道，以及霧峰系統到快官交流道間，以及國道1號埔鹽系統交流道到員林交流道北上路段，均出現車多現象，時速維持在40公里左右，到下午5時30分以後才逐漸紓解。

至於省道台76線東西向漢寶草屯段快速道路，連接國道1號埔鹽系統交流道，從今天（3日）、明天（4日）日凌晨0時至24時封閉匯入國1北上匝道，彰化縣警局交通隊規畫相關替代道路，台76線欲轉國道1號北上的車輛，東行由埔鹽交流道→左轉台19線（彰水路）→國道1號彰化交流道，西行由員林交流道→右轉台1線→國道1號彰化交流道。

由於中秋節連假已進入尾聲，今天中午以後，國道中部路段均湧現車流，在國道1號方面，埔鹽系統交流道到員林交流道間北上路段，幾乎成天都呈塞車情況，而大雅交流道到台中系統交流道，車輛也都是走走停停，甚至因駕駛人未保持距離，發生小擦撞事故。

國道警方表示，明天是連假最後一天，預期仍會有北返車流，呼籲駕駛人避開塞車路段，或者使用替代道路。