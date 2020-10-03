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國一北斗到埔鹽北上午後車流量大 警排除13起追撞

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗交流道到埔鹽系統之間車流量大（右），南下道路車輛稀少。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗交流道到埔鹽系統之間車流量大（右），南下道路車輛稀少。記者簡慧珍／攝影

今年中秋連假倒數計時，國道從今天午後的北上車流量「越夜越龐大」，國道一號北斗到埔鹽系統傍晚的車行時速介於33至52公里。國道三隊表示，今年國一中部路段總共發生13起追撞事故，幸無傷亡，都很快排除。

國道一號今天午後湧現中秋連假的第二波北上車潮，北斗交流道到埔鹽系統之間的車行速度緩慢，不少駕駛人索性下北斗交流道，造成往北斗方向的斗苑路車多，車輛匯入北斗鎮中山路（台一線），沿北斗、田尾、員林市一路北上，進入彰化市往台中市王田交流道繼續北上，避開埔鹽系統以南的易塞車路段。

國道三隊表示，今天中部路段到傍晚5點半以前，總共發生13起的兩車或三車追撞車禍，無人傷亡，很快排除；若是肇責明確又沒人受傷的單純追撞車禍，當事人可現場拍照、報案，跟公路警察約好會合地點，再開車就近下交流道，跟警方會合後，完成製作筆錄等程序，避免在高速公路停留過久形容交通，小事害眾車迴堵數公里，消耗用路人的時間和精力。

國道 連假 車禍

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