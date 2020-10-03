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中秋「炒飯」太猛！激情後腹痛就醫：女卵巢囊腫破裂

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
黃元德為小美做腹腔鏡手術，切除部分卵巢囊腫，清洗腹腔內血液後，小美昨天已出院。記者卜敏正／翻攝
黃元德為小美做腹腔鏡手術，切除部分卵巢囊腫，清洗腹腔內血液後，小美昨天已出院。記者卜敏正／翻攝

嘉義市23歲妙齡女子小美（化名），中秋節與放假男友相約烤肉，兩人小別重逢、開心上床「炒飯」，激情後小美忽嚴重腹痛，原以為烤肉吃壞肚子，凌晨到醫院掛急診，才發現疑男性用力過猛、姿勢不當，造成小美卵巢囊腫破裂、腹腔內出血，經腹腔鏡手術處理住院1天後出院，醫師也提醒男友「要停機2周、下次溫柔點！」

嘉義醫院院長、婦產科醫師黃元德表示，小美前天凌晨到院急診時，只說「剛吃完烤肉、急性腹痛」，急診醫師超音波檢查發現腹部有液體，且血紅素持續降低，清晨他會診時，從小美腹部抽出一管鮮血，再次詢問小美才說，男友昨晚從北部放假回來，兩人重逢激情炒飯後「就……肚子痛了！」

黃元德說，像小美這類患者，多數是女性卵巢有囊腫，或近排卵期有卵泡，男性若性行為時用力過度、或以不當姿勢深入，受激烈的性行為等外力刺激，很容易導致卵巢囊腫破裂或卵巢出血。

他說，卵巢囊腫破裂、卵巢出血時，血液容易堆積在骨盆腔，也就是下腹部接近恥骨部分，導致腹膜受刺激而劇痛，症狀類似腹膜炎，若出血持續且出血量過多，可能會休克，提醒民眾如有腹部不正常疼痛發生，應該更謹慎小心。

黃元德表示，小美經腹腔鏡手術切除部分卵巢囊腫，清洗腹腔內血液後，住院至昨天即出院，他也建議2人未來2周停機，小美男友則一臉尷尬的安慰女友說「下次一定會溫柔些！」

黃元德建議，身體有異狀時，不妨先休息一會兒，如未改善或症狀加劇就要趕快就醫，男女享受魚水之歡時男方動作應溫柔，並留意女伴健康狀況，才能讓親密關係沒有後顧之憂。

嘉義醫院院長、婦產科醫師黃元德表示，男女享受魚水之歡時男方動作應溫柔，並留意女伴健康狀況。記者卜敏正／翻攝
嘉義醫院院長、婦產科醫師黃元德表示，男女享受魚水之歡時男方動作應溫柔，並留意女伴健康狀況。記者卜敏正／翻攝

烤肉 醫師 腹痛

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