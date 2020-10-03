中秋連假第3日 新竹路段北返車流緩慢長達18公里

中秋連假第3日，許多民眾已經經過2天假期，選擇提早返回北部，下午在國道1號新竹路段開始，已經逐漸湧現北返車潮，從頭份到湖口都是車多、車速緩慢的情況，新竹往竹北路段更是平均車速僅17公里，過湖口服務區車流才恢復順暢。

高公局指出明天北返車潮會更為明顯，尤其以國1北向新竹到湖口下午2點至晚上9點之間、國3北向關西到大溪下午3點至晚上7點、國3北向大山至香山下午2點至晚上9點，都是可能出現塞車情況的路段，提醒民眾上路前先確認路況再上路。