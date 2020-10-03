子宮肌腺症痛到幾乎得拿掉子宮 運動兩年讓「小孫燕姿」找回健康人生

長相酷似藝人孫燕姿的宥宥黃，少女時期就常為經痛所苦，長期靠止痛藥，甚至掛急診打針才能抑制疼痛。前年就診，才發現是子宮肌腺症作祟，除非拿掉子宮才能根治。她不願如此年輕就失去子宮，兩年前開始運動健身，如今疼痛減少，身形也變美，她笑說「感謝自己的不放棄！」

宥宥接受女性健身社群「有肌勵」專訪，吐露和病魔奮戰的艱辛過程。她說，父母都是洗腎患者，母親體重破百，她從小就被質疑可能遺傳過胖體質。青春期開始後，宥宥一直都靠止痛藥對抗劇烈經痛，即便結婚、生完孩子也依然沒改變，有次甚至痛到急診打針才減緩疼痛。

長相酷似藝人孫燕姿的宥宥黃「感謝自己的不放棄！」，靠運動扭轉疼痛人生。 圖片由宥宥黃授權｢有肌勵｣刊出

子宮隱形殺手

她四處求醫，最後才由婦產科檢查出有卵巢巧克力囊腫+子宮肌腺症。子宮肌腺症是「子宮內膜異位症」的一種，嚴重經痛患者，每月都要到急診輸血和打止痛針，更可能造成腎功能受損，被稱為子宮的慢性殺手，除非拿掉子宮才能根治。

宥宥不願意失去子宮，除了繼續服用醫師處方的止痛藥外，38歲的她，決定開始運動、戒冰飲。

長相酷似藝人孫燕姿的宥宥黃「感謝自己的不放棄！」，靠運動扭轉疼痛人生。 圖片由宥宥黃授權｢有肌勵｣刊出

隔了20年才開始接觸運動

「距離我上次認真運動，大概是20年前了吧？」宥宥笑說，這是國中以後，她第一次認真運動。她一周六天、每次到健身房騎飛輪一小時，一開始老公很不看好，覺得她是去洗澡吹冷氣的，要宥宥偶爾去散步、騎腳踏車、跳繩就好。

同事也問「上班這麽累了 怎麼還有體力去運動？」但是宥宥仍然堅持不懈，半年後再結合重訓，加速肌力養成，飲食方面則不忌口，也會吃零食。

兩年來，身高155公分的宥宥，原本體重50公斤、體脂肪30%；如今體重維持45到47公斤，體脂最低時曾到15%，24腰的體態看得到肌肉線條。不只手腳冰冷、經痛問題改善，做健康檢查時，還被稱讚各方面數值、氣色都很好呢！

長相酷似藝人孫燕姿的宥宥黃「感謝自己的不放棄！」，靠運動扭轉疼痛人生。 圖片由宥宥黃授權｢有肌勵｣刊出

自己的價值自己創造

宥宥說，過去她也曾經試過吃藥、擦燃脂霜等方式來減肥，家人原本以為她這次運動也是為了減肥，但這兩年看到她體態與健康的改變，也開始認同運動對健康的好處，尤其是受洗腎所苦的爸媽，感受特別深刻。

「不要只是羨慕別人，自己的價值自己創造！」宥宥想透過「有肌勵」分享，年輕、代謝好，健身有成果是優勢，但生過小孩、有年紀、能維持，才是本事！

宥宥相信：誰說當了媽、結婚、生過小孩，就得認命奉獻放棄自己？女人的炫富，就是年齡成謎、美貌、身材、健康無敵！她鼓勵更多女性開心運動、開心吃，天生基因雖然很重要，但後天努力更關鍵，只要有心，就能創造自己的專屬價值！