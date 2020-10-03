又是新北五寮里 一口氣增8例本土登革熱 累積38人確診

疾病管制署今公布，國內新增8例本土登革熱病例，皆有三峽區五寮里活動史，本起群聚截至目前已多達38人確診，感染範圍涵蓋六都中兩市六個區，分別為新北市三峽區30例、土城區2例、蘆洲區1例；桃園市龜山區3例、八德區1例及中壢區1例。社區監測將持續至10月31日。

今新增個案為7男1女，年齡介於40多歲至70多歲，其中7人居住新北市（三峽區五寮里3人、中正里1人、土城區廣福里、清水里各1人、蘆洲區成功里1人），另外1人居住於桃園市中壢區內壢里。

其中5人分別於9月17日至30日陸續出現發燒、頭痛、關節痛、下肢紅疹等症狀，6人是經新北市衛生局擴大接觸者採檢通報，２人因症狀就醫後通報，經檢驗後確診。疾管署副署長莊人祥研判，依據活動史及疫情現況研判，均為五寮里群聚的新增個案。

因應本起群聚疫情，地方衛生、環保單位持續針對五寮里社區及筍園加強相關防治措施，包括病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教等，並針對新增病例居所等區域進行疫情調查及風險評估等防治工作。

截至目前已匡列具相關接觸史民眾共571人，其中採檢548人，檢驗陽性32人(含桃園市八德區1案)、陰性421人、檢驗中87人及8人待二採。

今年截至目前國內累計54例登革熱本土病例，34例居住新北市(30例三峽區、2例土城區、1例蘆洲區及1例中和區)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區1例及中壢區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署再次提醒，病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，請民眾務必澈底清除戶內外積水容器。此外，民眾連假期間出遊請避免前往登革熱疫情發生地區，如需長時間在戶外活動，請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用防蚊藥劑。

一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。