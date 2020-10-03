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又是新北五寮里 一口氣增8例本土登革熱 累積38人確診

聯合報 / 記者陳婕翎/即時報導
疾管署防疫人員持續加強新北市三峽區五寮里等高風險區域之孳生源查核。圖／疾病管制署提供
疾管署防疫人員持續加強新北市三峽區五寮里等高風險區域之孳生源查核。圖／疾病管制署提供

疾病管制署今公布，國內新增8例本土登革熱病例，皆有三峽區五寮里活動史，本起群聚截至目前已多達38人確診，感染範圍涵蓋六都中兩市六個區，分別為新北市三峽區30例、土城區2例、蘆洲區1例；桃園市龜山區3例、八德區1例及中壢區1例。社區監測將持續至10月31日。

今新增個案為7男1女，年齡介於40多歲至70多歲，其中7人居住新北市（三峽區五寮里3人、中正里1人、土城區廣福里、清水里各1人、蘆洲區成功里1人），另外1人居住於桃園市中壢區內壢里。

其中5人分別於9月17日至30日陸續出現發燒、頭痛、關節痛、下肢紅疹等症狀，6人是經新北市衛生局擴大接觸者採檢通報，２人因症狀就醫後通報，經檢驗後確診。疾管署副署長莊人祥研判，依據活動史及疫情現況研判，均為五寮里群聚的新增個案。

因應本起群聚疫情，地方衛生、環保單位持續針對五寮里社區及筍園加強相關防治措施，包括病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教等，並針對新增病例居所等區域進行疫情調查及風險評估等防治工作。

截至目前已匡列具相關接觸史民眾共571人，其中採檢548人，檢驗陽性32人(含桃園市八德區1案)、陰性421人、檢驗中87人及8人待二採。

今年截至目前國內累計54例登革熱本土病例，34例居住新北市(30例三峽區、2例土城區、1例蘆洲區及1例中和區)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區1例及中壢區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署再次提醒，病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，請民眾務必澈底清除戶內外積水容器。此外，民眾連假期間出遊請避免前往登革熱疫情發生地區，如需長時間在戶外活動，請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用防蚊藥劑。

一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

疫情 登革熱

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