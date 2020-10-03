北返車潮湧現！國1紫爆估塞到晚上10點、國5恐塞到凌晨

長相酷似藝人孫燕姿的宥宥黃，少女時期就常為經痛所苦，長期靠止痛藥，甚至掛急診打針才能抑制疼痛。前年就診，才發現是子宮肌腺症作祟，除非拿掉子宮才能根治。她不願如此年輕就失去子宮，兩年前開始運動健身，如今疼痛減少，身形也變美，她笑說「感謝自己的不放棄！」

2020-10-03 17:32