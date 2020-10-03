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北返車潮湧現！國1紫爆估塞到晚上10點、國5恐塞到凌晨
今天是中秋連假第三天，也是北返車流量最大的一天，交通部長林佳龍說是嚴峻的考驗。下午2時起西部國道逐漸湧現北返車潮，稍早國1新竹系統到新竹，國1新竹到竹北下午5時出現紫爆，時速不到20公里。高公局說，預計國1跟國3會塞到晚上，國5更可能一路塞到明天凌晨。
高公局說，截至今天下午3時，國道全線車流量達58.2百萬車公里，整天車流量預計122百萬車公里。其中，國5雪隧通過量高達1萬9913輛次，較去年中秋節第三天同時段增66％。
高公局說，若北返民眾想分流，可利用明天凌晨0時到上午10時全線免收費時段，或是走台61線替代國1、國3，台9替代國5、台63替代國6。短途用路人則可盡量利用省道，避開國道。
高公局預估，明天仍有九大地雷路段，包含國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北；國3關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。行車時間是平常3到7倍，以國5路段恐達7倍最多。
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