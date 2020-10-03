影／屏鵝公路北返車潮湧現 用路人羨慕對向一路暢通

中秋4天連假第3天，上午往台東和屏東墾丁的台1線南下車流，較前兩天明顯趨緩，一路暢通；北返車潮則在今天下午1時提早湧現，警方因應每小時逾2000輛的車流量，是平日的7倍量，下午3時40分在436.5至445.5公里路段實施北上調撥車道疏導措施，預估一直到晚上都是大量，一路停停走走，明天下午還會有第二波的返鄉車潮，請民眾留意塞車地雷時段。

屏東警方因應首波北返車潮，今天將台1線枋寮水底寮至枋山段的調撥車道南北對調， 有鑑於假日常有汽車違規行駛機慢車道造成道路壅塞，今年首次採取北上汽機車分道「實體分隔交通錐」，直到國慶連假收假後，第1段為438公里(博愛橋路段)至437公里(三叉路口)，第2段為453公里(枋山大橋段)至447公里(內獅路口) ，於外快車道與機慢車道間設置交通錐加連桿，形成實體分隔，下午觀察有助車流。 中秋4天連假第3天，屏鵝公路北返車潮則在今天下午1時提早湧現，警方因應每小時逾2000輛的車流量，下午3時40分實施北上調撥車道疏導措施。記者潘欣中／翻攝