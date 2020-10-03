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影／菲籍客撲抱海龜 今年第10起騷擾海龜法辦案
屏東小琉球海龜生態吸引大批遊客前往朝聖，遊客乍見海龜常會情不自禁伸手觸摸而觸法；海巡署南部分署小琉球安檢所今天上午接獲民眾報案，指花瓶岩岸際有遊客撲抱海龜行為，岸巡隊根據影片在岸際找到騷擾海龜的菲籍移工，訊後依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦，這已是今年第10起騷擾海龜送辦案。
和友人中秋節連假一起到小琉球遊玩的45歲菲籍移工，今上午8時被其他遊客拍到在海邊撲抱海龜，被岸巡隊員告知撲抱海龜行為觸法時，一臉驚訝說，不知道在台灣是觸法行為，當時看到海龜太興奮，想下海和牠玩玩。這是今年第10起騷擾海龜送辦案，包括2名外籍遊客，另有1名兒童，岸巡隊依兒童及少年偏差行為預防及輔導辦法，予以勸導、制止並通知父母、監護人。
海巡署南部分署提醒，前往小琉球的交通船上均要求各家業者播放影片宣導，島上各沙灘除豎立保育宣導標誌外，人潮眾多期間、島上遊憩熱點也增派巡邏人員並廣播中、英、越、印及菲律賓等國語言宣導，請民眾切勿觸法，如發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可立即撥打海巡署「118」專線檢舉。
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