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想種植栽卻沒空備土 農委會推薦7種居家水生植物

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
南國田字草是台灣原生種，主要生長期為5到10月，可在沼澤、溼地、廢耕水田中發現。圖／取自農委會臉書粉絲專頁
南國田字草是台灣原生種，主要生長期為5到10月，可在沼澤、溼地、廢耕水田中發現。圖／取自農委會臉書粉絲專頁

想在家養植物卻沒空或懶得準備土壤，改種水生植物是好選擇。農委會今天在官方臉書分享七種適合居家觀賞的水生植物，並說水生植物生長期在每年3到10月，這段期間剛好盆花種類較少，水生植物有助維持滿室率意，也能替屋子增添不少涼意。

農委會說，水生植物不像一般盆栽要控制給水，不小心澆太多水，就算植株底部都泡在水中也不容易死亡。但需留意，不要棄置在排水溝、湖泊等開放水域，以免影響原有生態。

又稱巴戈草的毛過長沙就是農委會推薦的居家種植水生植物之一，農委會說，它的花期集中春、夏、秋三季，植株具匍匐性，生長快且旺盛，就像是深綠色地毯。它可覆蓋住土表，耐水性強不怕淹水。

日本紙莎草又稱小莎草、矮莎草，它的生育適溫範圍廣，四季都可生長，耐水性好，可種植在10到20公分淺水；也可離水種植，不過生長較慢。

黃色的丁香水龍在台灣四季都可生長，植株生長快速，每節都可以長出側芽，覆蓋速率快。尤其在潮濕或積水處，很快可完全覆蓋。

又稱彎形藺的黑籽荸薺可在濱海溼地或少數池塘發現，它的小穗內含許多黑色種子，自播性強，終年都可觀賞。

紫色的虎耳又稱卡羅萊納過長沙，若觸動葉片，會有薄荷和檸檬香氣，可種植淺水，也可在水中沉水種植，沉水種植時只長葉不開花。

圓葉節節菜的生長適溫較高，主要在春、夏、秋三季。平時能在荒廢的水田或溼地中發現它，植株呈現舖地匍匐生長，覆蓋速率高。

幸運草狀的南國田字草是台灣原生種，主要生長期為5到10月，可在沼澤、溼地、廢耕水田中發現。依據水深不同，它的植株可挺水或浮葉生長。

農委會 日本 生育

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