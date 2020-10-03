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國5北返車流進入尖峰期 雪隧紫爆回堵4.5公里

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
國道5號昨天北返車流塞到半夜，今天中午時又湧現車潮。記者王燕華／翻攝
國道5號昨天北返車流塞到半夜，今天中午時又湧現車潮。記者王燕華／翻攝

中秋連假第3天，不少民眾提前動身北返，國道5號今天近中午時湧現車潮，目前雪隧已紫爆，車速不到20公里，雪隧南口回堵4.5公里處，頭城、礁溪交流道車輛大排長龍，相當壅塞。

礁溪警分局表示，國5首波北上車潮昨天下午3時許就湧現，主線雪隧最長回堵5.5公里，宜蘭到坪林行控平均時速僅30幾公里，警方持續疏導，一直塞到今天零晨才紓解。

不過，今天近中午時再度出現北上車潮，到下午3時，頭城到坪林行控時速僅約20公里，主線雪隧已回堵4.5公里到國5的32公里處，頭城、礁溪交流道不少車輛排隊，雖然下午2時起實施北上高乘載管制，但還是有不少車輛湧入。

警方表示，下午3時至6時國5北上路段將進入高峰期，已規畫員警及協勤民力在沿線各重要路口加強交通疏導；高公局預估明天上午9時到晚間9時，國5北上將長時間壅塞回堵，提醒用路人避開交通尖峰期。此外，明2天下午2時至晚間9時在國5北向蘇澳到頭城間各入口匝道進行高乘載管制，未滿3人的車輛，可改走台9線及台2線替代道路。

國道5號下午北上車流爆大量，雪隧已經紫爆。圖／翻攝高速公路1968即時影像
國道5號下午北上車流爆大量，雪隧已經紫爆。圖／翻攝高速公路1968即時影像
國道5號今天近中午時，湧現北返車潮。記者王燕華／翻攝
國道5號今天近中午時，湧現北返車潮。記者王燕華／翻攝
國道5號下午北上車流爆大量，雪隧已經紫爆。圖／翻攝高速公路1968
國道5號下午北上車流爆大量，雪隧已經紫爆。圖／翻攝高速公路1968

雪隧 高乘載管制 車潮

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