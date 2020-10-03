國5北返車流進入尖峰期 雪隧紫爆回堵4.5公里

中秋連假第3天，不少民眾提前動身北返，國道5號今天近中午時湧現車潮，目前雪隧已紫爆，車速不到20公里，雪隧南口回堵4.5公里處，頭城、礁溪交流道車輛大排長龍，相當壅塞。

礁溪警分局表示，國5首波北上車潮昨天下午3時許就湧現，主線雪隧最長回堵5.5公里，宜蘭到坪林行控平均時速僅30幾公里，警方持續疏導，一直塞到今天零晨才紓解。

不過，今天近中午時再度出現北上車潮，到下午3時，頭城到坪林行控時速僅約20公里，主線雪隧已回堵4.5公里到國5的32公里處，頭城、礁溪交流道不少車輛排隊，雖然下午2時起實施北上高乘載管制，但還是有不少車輛湧入。