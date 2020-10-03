長期低血糖傷腦！38歲的她一睡不醒 醒來無法自理生活

台中市38歲高姓女子過去沒有殊病史，偶爾因壓力大失眠吃抗焦慮藥物，某日睡到下午、家人叫不醒，緊急送醫救治。醫院驗血發現高女是極度低血糖，注射葡萄糖液後仍不見清醒，經腦部核磁共振檢查，發現她兩側大腦及海馬迴的腦病變，研判應是長時間低血糖導致腦損傷，長期治療後雖恢復意識，但仍有認知及動作障礙，無法自理生活。

衛福部台中醫院建議，避免低血糖最好的預防辦法就是控制血糖，提供5秘訣：按時用餐不勞累、規律監測血糖值、隨身備有含糖物、密切關注遵醫囑、多次低糖找病因。只有靠規律的飲食及運動計劃、學會辨認低血糖的症狀並遵從醫師指導，適度留意自己的活動量及飲食上改變，就能擁有良好的生活品質。

台中醫院神經內科醫師林子敬說，正常人血糖濃度維持在70到140mg/dL之間，低血糖指血糖值低於田70mg/dL，約95%糖尿病患者曾出現低血糖症狀，少數因急性感染症、創傷或空腹下大量飲酒加上飲食減少或腹瀉導致低血糖。

林子敬說明，輕微者會莫名出現頭暈、盜汗、心悸、發抖，嚴重會出現抽搐、昏迷、休克等，還可能導致中樞神經的受損、失去知覺，甚至恐誘發心臟病發作及造成永久性腦病變。

林子敬指出，低血糖腦病變除行為怪異、抽搐、昏迷外，若大腦皮質和海馬迴部位血糖波動過大，將導致神經元受損死亡，腦血管也會產生病變、栓塞，引起腦部萎縮、認知功能退化，造成不可逆的神經傷害。

林子敬提醒，發生低血糖及時補充糖分，緩解症狀，但若血糖不能及時改善，就會影響到大腦功能，出現一系列神經系統異常表現，甚至導致昏迷等嚴重意識障礙的情況，故低血糖狀況若未緩解或改善，應即刻就醫進一步診斷治療。